Восьмой апелляционный админсуд запретил партию "Оппозиционный блок". Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, уходит государству.

"Отметим, что Оппоблок (в котором после его раскола в 2018 году остались только близкие к Ринату Ахметову депутаты, остальные ушли в ОПЗЖ) в последние годы не вёл активной политической деятельности.

Поэтому, видимо, не особо и защищался, став таким образом первой "пророссийской партией", которую запретили после войны", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Сейчас в судах также рассматриваются иски о запрете ОПЗЖ и других партий.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.