Министерство юстиции подало судебный иск о запрете "пророссийских партий", которые были упомянуты в решении СНБО. Первые заседания по этому делу состоятся летом, весь процесс займет не больше двух месяцев вместе с апелляцией.

Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська.

Иск подан в Восьмой апелляционный административный суд.

"Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является по деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия наиболее активно занимала пророссийскую позицию и коммуникировала ее", - заявил Малюська.

Он также обещает "внимательно следить" за членами запрещенных партий и запрещать новые партии, которые они создадут, если они также будут "пророссийскими".

Что касается конкретных политиков, к ним также могут быть применены меры ответственности, пояснил Малюська. Как сказал министр, Верховная Рада приняла закон о санкциях в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных субъектов.

"Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т.д., к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем, по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это только один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков", - говорит глава Минюста.

Напомним, что 14 мая Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий" в Украине. А еще в марте деятельность таких партий приостановили на время военного положения решением СНБО.

Речь идет о таких партиях:

"Оппозиционная платформа – за жизнь",

"Партия Шария",

"Наши",

"Оппозиционный блок",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил",

"Держава",

"Прогрессивная социалистическая партия Украины",

"Социалистическая партия Украины",

партия "Социалисты",

"Блок Владимира Сальдо".

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