По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, задержанным на взятке в 2,5 млн долларов лидером партии "Наш край" является Александр Мазурчак.

Во времена президентства Виктора Януковича он был первым заместителем главы Киевской горадминистрации. Главой КГГА был Александр Попов.

Напомним, ранее Офис генпрокурора сообщил о задержании главы политической партии и руководителя ее территориальной ячейки. По данным ОГ, взятка обеспечивала место в парламенте и должность советника главы правления "Киевводоканала".

"Страна" узнала, что речь идет о лидере партии "Наш край".

Ранее мы также рассказывали, что во Львовской области и.о. мэра потребовал взятку в 100 тысяч за гуманитарную помощь из Финляндии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.