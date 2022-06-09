По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, партия, лидера которой сегодня задержали на взятке в 2,5 млн долларов, - это "Наш край".

Имя пока не уточняется. Но согласно открытой информации, лидерами этой политсилы являются Александр Мазурчак, Сергей Шахов и Антон Киссе.

"Интересно, что партия "Наш край" согласно всем опросам не набирает более 1% голосов и явно не проходная в парламент. Какой "гений" решил заплатить аж 2,5 млн долларов за место в "проходной части списка" - непонятно", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее суд запретил партию "Оппозиционный блок", ее имущество передадут государству.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.