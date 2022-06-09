Народный депутат Сергей Шахов сообщил "Стране", что не знает, кого из руководства "Нашего края" задержали за продажу "проходного" места в парламент.

"Во-первых, я ещё не видел однопартийцев и не заезжал в центральный офис. Я только приехал с гуманитарной миссией в Киев. Положа руку на сердце, я не знаю, кого еще задержали. Я даже не знаю, кого в целом задержали. Многие люди у нас сейчас воюют на востоке или разъехались по гуманитарным миссиям", - сообщил Шахов.

Он добавил, что о задержании Александра Мазурчака узнал только от СМИ. "Звонят со всех сторон, спрашивают, что произошло. Но я не знаю. Я уверен, что Мазурчак в ближайшее время выйдет на связь, и я разберусь, что именно произошло", - утверждает Шахов.

По словам Шахова, он в этом деле видит политический заказ со стороны власти.

"На 99,9% я уверен, что это политический заказ, а там посмотрим. Я бы рекомендовал СБУ поехать и все же защищать страну, а не бегать сегодня и политически кого-то искать, когда даже выборов нет - какие деньги за депутатов парламента? Сначала давайте разберёмся, как это все произошло. Я выясню все обстоятельства кто, кому и что приносил, недодал или додал и как это вообще произошло", - сказал Сергей Шахов.

Интересно, что сама партия "Наш край" фактически подтвердила факт задержания своего лидера и даже выпустила по этому поводу заявление.

Напомним, ранее Офис генпрокурора сообщил о задержании главы политической партии и руководителя ее территориальной ячейки. По данным ОГ, взятка обеспечивала место в парламенте и должность советника главы правления "Киевводоканала".

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.