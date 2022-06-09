Появилось заявление политической партии "Наш край" по поводу утреннего задержания на взятке в $2,5 млн лидера "Нашего края", экс-замглавы КГГА Александра Мазурчака. Об этом говорится на сайте политсилы.

"Подобные ситуации возникают, когда власти очень хотят зачистить политическое поле, а силовики – подзаработать.

Учитывая, что Украина находится в состоянии войны, а любые выборы невозможны, пока последний российский танк не покинет украинскую землю, единственным проходным списком может быть только список в военкомат.

Желание некоторых представителей власти зачистить политическое поле любой ценой соразмерно креативу в расправе над политическими оппонентами: бездумно и бездарно. Желание некоторых силовиков подзаработать на этом – соразмерно средствам расправы: устрашению, инсинуации и провокации.

"Наш край" расценивает такие действия, как продолжение процесса сворачивания демократии и свобод в Украине", - говорится в заявлении партии.

Также партия заявляет, что "будет защищать своих представителей".

Напомним, ранее Офис генпрокурора сообщил о задержании главы политической партии и руководителя ее территориальной ячейки. По данным ОГ, взятка обеспечивала место в парламенте и должность советника главы правления "Киевводоканала".

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, задержанным на взятке в 2,5 млн долларов лидером партии "Наш край" является Александр Мазурчак, который во времена президентства Виктора Януковича был первым заместителем главы Киевской горадминистрации. Главой КГГА был Александр Попов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.