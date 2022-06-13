Прокуратура просит арестовать без права залога главу партии "Наш край" Александра Мазурчака, задержанного по обвинению в получении взятки в 2,5 млн долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на прокуратуру.

С соответствующим ходатайством ведомство планирует обращаться в суд 14 июня.

Напомним, Мазурчака задержали 9 июня. Вместе с ним был задержан также руководитель территориальной ячейки партии. По данным ОГ, взятка в 2,5 млн долларов должна была обеспечить предпринимателю место в парламенте и должность советника главы правления "Киевводоканала".

Их задержали при передачи первой части взятки в 50 тыс. долларов.

В партии расценивают задержание Мазурчака как "продолжение процесса сворачивания демократии и свобод в Украине" и желанием властей зачистить политическое поле, а силовиков – подзаработать".

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