В Минздраве рассказали, как помочь ребенку с посттравматическим стрессовым расстройством, от которого из-за войны страдают многие украинские дети.

Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Симптомы расстройства появляются не сразу, а через некоторое время. Как правило, через 3–6 месяцев.

Из-за отсроченной симптоматики родители часто могут не связывать изменения поведения ребенка с пережитыми несколько месяцев назад событиями, а считать это ухудшением характера, признаками возрастных кризисов и тд.

Ниже публикуем инфографику от Минздрава, на что обращать внимание в поведении ребенка и как помочь.

Ранее ученые установили, какой симптом выдает больных с посттравматическим синдромом.

Отметим, что медики советуют украинцам заниматься спортом, чтобы не сойти с ума во время войны.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.