Медики рассказали, как отличить возрастной кризис ребенка от посттравматического расстройства во время войны
В Минздраве рассказали, как помочь ребенку с посттравматическим стрессовым расстройством, от которого из-за войны страдают многие украинские дети.
Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
Симптомы расстройства появляются не сразу, а через некоторое время. Как правило, через 3–6 месяцев.
Из-за отсроченной симптоматики родители часто могут не связывать изменения поведения ребенка с пережитыми несколько месяцев назад событиями, а считать это ухудшением характера, признаками возрастных кризисов и тд.
Ниже публикуем инфографику от Минздрава, на что обращать внимание в поведении ребенка и как помочь.
Ранее ученые установили, какой симптом выдает больных с посттравматическим синдромом.
Отметим, что медики советуют украинцам заниматься спортом, чтобы не сойти с ума во время войны.
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