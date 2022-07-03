Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что во Львове работники военкомата начали выдавать повестки прямо возле церквей. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники. Им есть чего возмущаться. Украинские церкви стали настоящей опорой и для нашей армии, и для временно перемещенных лиц. Значительная часть гуманитарки и для войск, и для переселенцев доставляется украинскими церквями. Среди самих священников много капелланов", - говорится в сообщении.

В то же время Княжицкий уточнил, что есть достаточное количество добровольцев, которым отказывают в военкоматах.

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