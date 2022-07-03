В воскресенье, 3 июля, в Украине идет уже 130-й день войны с Россией.

Самая напряженная обстановка сейчас в Донецкой и Луганской области - от Лисичанска до Бахмута, где продолжаются бои.

Военные РФ продолжают обстреливать юг Украины и другие регионы.

Тем временем во Львове начали готовиться к обороне на случай вторжения со стороны Беларуси.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 2 июля.

Ниже хроника новостей за воскресенье, 3 июля. Материал обновляется.

3 июля

10.14 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объявил о скором освобождении Херсона - уже в августе. Он рассказал, как именно это будет происходить.

Вчера в интервью Марку Фейгину он заявил, что "херсонская группировка врага обречена". Ее будут атаковать с юга и севера - то есть с флангов, если смотреть со стороны Николаева.

9.57 Как утверждают в России, это сбитый украинский беспилотник "Стриж", который сегодня ночью летал в районе Курска.

9.55 В сети появились кадры из Северодонецка, снятые сейчас. Город после тяжёлых боёв выглядит разрушенным.

9.30 Газета The New York Times задается вопросом, почему на западной Украине все больше погибших среди бойцов теробороны.

Ответ прост: их практически не готовят к войне в полевых условиях, но массово перебрасывают на Донбасс.

"Серьезные потери в живой силе в Донбассе... вынудили украинскую армию получать подкрепления с западной Украины", - пишет издание.

Но многие бойцы, не имевшие ранее военного опыта, "просто не готовы к такой эскалации боевых действий. И обучение, которое они получают, ограничено - иногда две недели или меньше".

9.14 По Харькову сегодня в 4 часа утра был нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Олег Синегубов.

"Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно пострадавших нет", - сообщил чиновник.

Также от взрыва выбило окна в одной из школ Новобаварского района города. Попадание было по частному дому, его хозяйка в больнице.

8.58 Жители Белгорода рассказывают, что сегодня ночью сначала раздались четыре хлопка, а потом один мощный взрыв.

8.50 В Белгороде сообщают, что нашли тела еще двух погибших после ночного взрыва.

Таким образом, уже есть данные о пяти жертвах предполагаемого обстрела.

8.46 Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил украинские удары по одной из военных баз россиян в городе. По его словам, было около 30 ударов.

8.42 Появились официальные подробности о взрывах в Курске.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках "Стриж", которые сбила российская ПВО.

Пострадавший и разрушений нет.

8.38 Российский сенатор Андрей Клишас назвал сегодняшние удары по Курску и Белгороду "актом агрессии со стороны Украины". У себя в Телеграм-канале Клишас потребовал "самого жёсткого, в том числе военного ответа".

Украина официально нанесения таких ударов не подтверждала.

8.35 В британском городе Фэрем на улицу выставили многодетную семью беженцев из Киева. Деньги на жилье для них собирают путем краудфандинга, пишет Daily Mail.

Семейство Максима и Ольги Гирик с пятью детьми и двумя бабушками сначала жили дома у ветерана Афганистана Дадли Малстера, но потом без объяснения причин хозяин велел им съехать.

Украинцы говорят, что сначала военный и его супруга были очень приветливы, но потом перестали разговаривать и прислали официальное письмо о выселении, отключив украинцам даже интернет.

8.21 Появились видео момента взрыва в центре Белгорода сегодня ночью.

8.12 Вчера ночью был нанесен ракетный удар по Одесской области.

По информации оперкомандования "Юг", российский истребитель Су-30 выпустил ракету Х-31, которая попала в хозяйственную постройку в прибрежной зоне. Строение было расположено на одной из баз отдыха. Пострадавших нет.

Перед этим российские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный, добавили в командовании.

8.08 На подконтрольной территории Донецкой области вчера погибли четыре гражданских: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще пять человек получили ранения, в том числе двое детей в Доброполье. Такие данные приводит губернатор Павел Кириленко.

8.03 Сегодня ночью была ракетная атака и на Курск, сообщают российские Телеграм-каналы.

Есть видео работы в городе ПВО и задымления. О разрушениях и жертвах пока информация не поступала.

Курск находится от границы Украины примерно в 100 километрах.

7.58 Сообщается и о ночном ударе по захваченному россиянами Мелитополю. Пишут, что было попадание по военному аэродрому.

От линии фронта город находится примерно в 70 километрах. То есть досягаем и для "Точки-У", и для Himars.

7.40 В Белгороде ночью произошел мощный взрыв. Губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Это практически центр города. Также пострадало не менее 39 частных жилых домов. Пять из них разрушены полностью.

Есть трое погибших и четверо пострадавших, среди них ребенок 10 лет.

Официально не говорится, был ли причиной взрыва обстрел. Но губернатор упомянул о работе ПВО сразу после взрывов.

7.35 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о положении в Украине. По данным ведомства, противник продолжает обстрелы украинских населенных пунктов в южных и восточных областях, а также закрепляется в районе Лисичанска.