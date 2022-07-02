Львов готовится к обороне на случай нападения со стороны Беларуси.

Об этом у себя в Телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовой, собравший сегодня оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства города.

"В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий", - пишет Садовой.

Кроме того, по словам мэра, продолжает формироваться стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Надо готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа", - предупреждает Садовой.

Ранее мы писали, что Львовская область также готовится к вероятному нападению со стороны Беларуси. В рамках подготовки в области возводятся дополнительные инженерные и оборонные сети, а также налаживается взаимодействие с Волынской областью, которая граничит с Беларусью и может попасть под удар первой.

В то же время сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация о наступлении из Беларуси распространяется специально, чтобы подогреть панические настроения среди украинцев. Подоляк пообещал, что граждан предупредят, если с этой стороны возникнет реальная опасность.

Тем временем война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".