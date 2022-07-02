В Беларуси в рамках учений продолжается вручение повесток, а врачам запретили выезжать из страны (официально в Минске этого не подтверждали).

Об это сообщается в утренней сводке украинского Генштаба.

В Луганской области было отбито наступление на Верхнекаменское. Это село контролирует дорогу из Лисичанска в Северск Донецкой области.

К северу от Харькова бои идут в направлении Кочубеевка - Дементиевка.

Под Славянском россияне вели бои в Богородичном, пытаясь полностью захватить село.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что россияне хотят замкнуть кольцо вокруг Лисичанска и ведут наступление на Бахмут.

Напомним, что за вчерашний день россияне выпустили по Сумской области 270 мин, ракет и снарядов.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".