В пятницу, 1 июля, по Сумской области с территории России было выпущено 270 мин, ракет и снарядов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

По его словам, в Шалыгинской общине ранена 64-летняя женщина, которая работала на огороде, как начался обстрел.

Живицкий опубликовал видео разрушенного дома в Белопольской общине и фото разрушений в Глуховской общине.

Ранее мы писали, что в Сумской области в результате обстрелов 29 июня Белопольской, Краснопольской и Великописаревской общин погибли два человека, восемь человек получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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