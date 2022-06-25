Два российских вертолета 25 июня нанесли удары по приграничным районам Сумской области. Предварительно, жертв в результате этого обстрела нет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вертолеты вылетели со стороны России и осуществили шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады.

Напомним, что враг выпустил с утра полсотни ракет по трем областям Украины. Пострадали военные объекты.

При этом в ВСУ рассказали, что ПВО смогла сбить только часть ракет, потому что у "Ониксов" и Х-22 очень высокая скорость - более 3000 км/ч, а "Искандеры" летят по баллистической траектории.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.