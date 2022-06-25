В результате ракетной атаки российских вертолетов на Сумскую область 25 июня были повреждены больница, дом культуры, библиотека и школа в Краснопольской громаед.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Краснопольская громада: почти в полдень два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили 6 ракет по одному из сел. В результате этого была уничтожена и повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Также Живицкий рассказал, что в результате атаки были повреждены больница, дом культуры, библиотека и школа.

Кроме того, по словам главы ОВА, российские оккупанты скинули на территорию громады еще два снаряда с беспилотника. Но обошлось без жертв.

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