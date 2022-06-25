В Черниговской области 25 июня возможен повторный ракетный удар по поселку Десна. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Черниговской ОВА, передает "Суспильне Чернигов".

"Внимание. Воздушная тревога по области. Возможен ракетный удар по пгт Десна", - говорится в сообщении.

Отметим, прошлой ночью был нанесен ракетный удар по Черниговской области в районе пгт Десна, где находится центр подготовки украинских военных.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области, в том числе фосфорными снарядами.

Напомним, война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.