Генштаб ВСУ привел оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 24 июня Россияне нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по Константиновке Донецкой области.

Сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

В акваториях Черного и Азовского морей враг держит четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районе Бояро-Лежачей Сумской области.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений сил обороны в сторону границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия для улучшения тактического положения своих подразделений. Агрессор обстрелял из артиллерии Русскую Лозовую, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на наступлении в направлении Долгенькое – Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе Долины.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреляли артиллерией населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спирно. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг при поддержке артиллерии начал штурмовые действия в направлении Волчеярки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии Белогоровку, Яковлевку и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Противник овладел Николаевкой. Попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Враг с потерями отошел.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск и недопущения их продвижения на другие направления. Нанес авиаудары в районах Павловки и Угледара. Совершал артиллерийские обстрелы Северска. Штурмовые действия в районе Марьинки ВСУ в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.