Советник главы ОПУ Алексей Арестович продолжает отрицать вероятность наступления армии Беларуси на Украину.

Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"В это воскресенье "…беларусы 100% пойдут в наступление". Это уже седьмой раз, когда они идут в наступление и одиннадцатые сто процентов. О восьмом и двенадцатом разе мы сообщим дополнительно. Следите за сигналами точного времени", - иронично написал Арестович.

Ранее Арестович вместе с Михаилом Подоляком уже призывали не бояться нападения Беларуси.

Хотя мэр Житомира пересмотрел свои позиции и больше не считает низкой вероятность атаки Беларуси на Украину. "Ситуация меняется очень сильно", - говорит он.

Хотя, по данным Генштаба, в Беларуси задумались над скрытой мобилизацией.

"Страна" разбиралась, почему в Украине снова заговорили о войне с Беларусью.

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