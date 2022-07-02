Информация о наступлении из Беларуси распространяется специально, чтобы подогреть панические настроения среди украинцев.

Об этом заявляет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение... Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина - Беларусь готово к этому", - сказал Подоляк.

Подоляк пообещал, что граждан предупредят, если с этой стороны возникнет реальная опасность.

Ранее украинская разведка сообщала, что на границе с Украиной находятся семь батальонов из Беларуси, поэтому угроза вторжения белорусской армии на территорию нашей страны с военной точки зрения сохраняется.

Об угрозе нападения со стороны Беларуси заговорили также во Львове. Первый замглавы Львовской ОВА Андрей Годик сообщил, что Львовская область готовится к вероятному нападению со стороны Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".