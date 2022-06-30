В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы. В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку.

Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало".

Повестки получают все: мужчины и женщины - те, кто работает, и те, кто сейчас находится в отпуске за свой счет. Сообщается, что они приходили даже тем, кто не годен к военной службе.

В военкоматах белорусам поясняют, что это "проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение какого времени военнообязанные прибывают в приписные пункты". И говорят, что никакой мобилизации в стране нет. В основном у военнообязанных сверяют учетные данные и отпускают домой.

Причиной таких проверок называют мобилизационные учения, которые Беларусь проводит с 22 июня по 1 июля в Гомельской области.

Отметим, что в Украине же все чаще говорят об угрозе вступление в войну Беларуси на стороне России.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что в Беларуси идет подготовка российских ДРГ для захода на территорию Украины.

Также сегодня там заявили, что в Беларуси задумались над скрытой мобилизацией.

В середине июня Зеленский собрал СНБО по вопросу Беларуси и поручил проверить боеготовность в четырех областях на границе.

Также сообщалось, что разведка считает, что России нужен месяц, чтобы подготовить новое нападение с территории Беларуси.