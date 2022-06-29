В Тернополе повестки за нарушение комендантского часа вручают не только мужчинам, но и женщинам.

Об этом сообщает местный сайт "20 минут".

Тернопольчанка Виктория появилась на улице во время комендантского часа, ее остановил патруль и вручил ей повестку с требованием явиться в военкомат.

Но когда девушка прибыла туда в указанное время, сотрудники военкомата очень удивились и заявили, что не понимают, как так получилось.

По их словам, повестку вручали не военные. Перед Викторией извинились, сказали, что такого больше не повторится, и отпустили.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует мобилизовать в украинскую армию сотни тысяч человек. При этом вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит.

Также мы рассказывали, что в Киеве вручили 219 повесток мужчинам, которые во время комендантского часа отдыхали в ночных клубах.

Вместе с тем, по данным ВСУ, украинцам могут вручать повестки на блокпостах и на улице.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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