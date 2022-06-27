В минувшие выходные правоохранители обошли 420 заведений Киева, чтобы проверить, как они соблюдают комендантский час.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Выяснилось, что во время комендантского часа работали два ночных клуба, где отдыхали 413 человек. Военный комиссар, который принимал участие в рейде, проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате - 219 из них получили повестки в военкомат.

Вместе с тем, полицейские обнаружили наркотики у некоторых посетителей.

Кроме того, правоохранители составили 73 админпротокола по статьям 178 - распитие спиртных напитков в запрещенных местах, 173 - мелкое хулиганство, 185 - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных нарушениях.

Ранее сообщалось, что в Ирпене будут вручать повестки в армию нарушителям комендантского часа .

Также мы писали, что власти Киевской области написали о комендантском часе на неделю. Потом сообщение исправили.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове вручают повестки в армию всем мужчинам призывного возраста.