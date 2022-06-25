Власти Киевской области сообщили, что вводят комендантский час с 23:00 26 июня до 5:00 03 июля, но позже исправили свое сообщение. КЧ остается без изменений - ежедневно с 23:00 до 05:00.

Все эти сообщения появились в соцсетях Киевской областной государственной администрации.

Согласно изначальному сообщению, ограничение на пребывание на улице могло действовать целую неделю. Однако потом сообщение исправили, добавив слово "ежедневно". То есть, это будет не длинный комендантский час, а обычный ежедневный.

Отметим, что в течение около 20 минут среди жителей области началась паника в соцсетях из-за отсутствия объяснения причин недельного КЧ.

Новая версия сообщения. Скриншот: Telegram/Київська обласна державна адміністрація

"Прошу жителей соблюдать временные ограничения, вводимые на местах. Это необходимо ради безопасности людей. Наша цель - как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины, сделать населенные пункты пригодными для массового возвращения жителей", – сказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Старая версия сообщения. Скриншот: Facebook/Київська обласна державна адміністрація

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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