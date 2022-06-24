В Днепре и Каменском (бывшем Днепродзержинске) сократили комендантский час. С завтрашнего дня он продлится на час меньше – с полуночи до 5 утра.

Об этом говорится в распоряжении начальника ОВА.

В остальных населенных пунктах региона комендантский час остается прежним – с 23.00 до 5.00.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области комендатура и сотрудники полиции будут проводить регулярные рейды для проверки соблюдения комендантского часа.

Кроме того, в Ирпене Киевской области будут вручать повестки в армию нарушителям комендантского часа и предпринимателям, торгующих спиртным в неразрешенное время.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, в частности, проверят работу ночных клубов и ресторанов, работа которых во время комендантского часа запрещена.

Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.