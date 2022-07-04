Защита пленного британца обжаловала смертный приговор, вынесенный ему в "ДНР"
Защита британского военного Эслина Эйдена, которого ранее приговорили к смертной казни в т.н. "ДНР", обжаловала приговор.
Об этом заявил адвокат Павел Косован.
Защита просит "суд" исключить из обвинения несколько статей "ДНР", сообщил он. В частности, адвокаты хотят добиться снятия обвинений в совершении преступлений группой лиц и обвинение в насильственном захвате и удержании власти.
Теперь суд "ДНР" должен ответить на апелляцию.
Напомним, что 28-летний Эслин Эйден официально служил в украинской армии. Он защищал Мариуполь со своим подразделением, перед тем, как попал в плен в апреле. Затем он предстал перед судом "ДНР", где его приговорили к смертной казни.
Семья британца говорит, что власти Великобритании не пытались договориться с Россией о его освобождении.
При этом глава МИД Британии возмутилась в Твиттере смертным приговором в "ДНР" двум ее соотечественникам. Кроме Эйдена смертный приговор в "ДНР" вынесли еще одному пленному британцу Шону Пиннеру.
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