Защита британского военного Эслина Эйдена, которого ранее приговорили к смертной казни в т.н. "ДНР", обжаловала приговор.

Об этом заявил адвокат Павел Косован.

Защита просит "суд" исключить из обвинения несколько статей "ДНР", сообщил он. В частности, адвокаты хотят добиться снятия обвинений в совершении преступлений группой лиц и обвинение в насильственном захвате и удержании власти.

Теперь суд "ДНР" должен ответить на апелляцию.

Напомним, что 28-летний Эслин Эйден официально служил в украинской армии. Он защищал Мариуполь со своим подразделением, перед тем, как попал в плен в апреле. Затем он предстал перед судом "ДНР", где его приговорили к смертной казни.

Семья британца говорит, что власти Великобритании не пытались договориться с Россией о его освобождении.

При этом глава МИД Британии возмутилась в Твиттере смертным приговором в "ДНР" двум ее соотечественникам. Кроме Эйдена смертный приговор в "ДНР" вынесли еще одному пленному британцу Шону Пиннеру.

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