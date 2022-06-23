Осужденный в "ДНР" британец Эйден Эслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят.

Об этом пишет издание Telegraph.

Британец сказал, что "его время уходит", а его семья говорит, что власти Великобритании не пытались договориться с Россией о его освобождении.

Эслину, приговоренному к смертной казни во время процесса в Донецке, сообщили, что казнь будет приведена в исполнение.

28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер были захвачены в плен в осажденном Мариуполе в апреле. Они были осуждены за попытку "насильственного захвата власти" "Верховным судом ДНР".

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