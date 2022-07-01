В "ДНР" готовят суд еще над двумя гражданами Великобритании, воевавшими на стороне Украины.

Об этом сообщают донецкие паблики.

Они пишут, что двум британцам предъявлено то же обвинение, что и их ранее осужденным землякам: "наёмничество" и совершение действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

Имена новых обвиняемых не сообщаются.

Напомним, 9 июня "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранных военных, принимавших участие в боевых действиях в составе ВСУ: марроканца Саадуна Брагима и британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина.

Приговор осудили многие западные топ-политики, например, глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Чуть более недели назад осужденный 28-летний Эслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят.

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