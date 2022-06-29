Отец приговоренного в "ДНР" к смертной казни марокканца Брагима Саадуна обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поспособствовать его помилованию. Об этом сообщают российские СМИ.

Тахар Саадун обратился с письмом к президенту России.

Ранее отец осужденного заявлял, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно. Его приговорили к смертной казни 9 июня вместе с двумя британскими добровольцами.

Как писала "Страна", у приговоренного к смертной казни в "ДНР" марокканца оказалось украинское гражданство. Как рассказал отец сдавшегося в плен иностранного добровольца ВСУ. его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии.

Напомним, "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что обмен иностранцев (марокканца и двух британцев) пока не обсуждается, а оснований для их помилования нет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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