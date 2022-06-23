Адвокат "осужденных" в Донецке к расстрелу британцев и марокканца, воевавших за ВСУ, заявила о подаче апелляции, а если ее не удовлетворят - то прошения о "помиловании".

Об этом Юлия Церковникова рассказала BBC.

"В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор. Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании", - заявила адвокат.

Ранее российские СМИ сообщали, что для подачи апелляции у приговоренных есть месяц. А Пушилин на днях говорил, что на обжалование смертной казни есть еще "пара недель".

Также мы писали, что в Кремле заявили, что Британия не обращалась к РФ по поводу "приговоренных" к смертной казни в "ДНР".

Вместе с тем, в РФ заявляли, что Лондон направил Москве "высокомерную ноту" по поводу приговоренных в "ДНР" иностранцев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.