"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что запросов о "помиловании" от "приговоренных" к смерти иностранцев не поступало. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, у пленных есть пара недель на обжалование "приговора", потом "минюст ДНР" примет дальнейшее решение.

Напомним, в "ДНР" с начала вторжения РФ вынесены три смертных "приговора". Все в отношениии иностранцев. К расстрелу "приговорили" двоих британцев и марокканца. "Приговоры" пока не приведены в исполнение, вероятнее всего состоится апелляция.

Кроме того, в Кремле ранее заявили, что Британия не обращалась к РФ по поводу "приговоренных" к смертной казни в "ДНР".

Вместе с тем, сообщалось, что у "приговоренного" к смертной казни в "ДНР" марокканца оказалось украинское гражданство.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.