В ГУР Минобороны назвали дату "референдумов" на оккупированном юге Украины
11 сентября на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей россияне хотят провести "референдум".
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".
"Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа", - заявил он, уточнив, что тема "референдума" неизвестна.
При этом, Буданов считает, что РФ еще точно не определилась, что именно хочет сделать с этими оккупированными территориями.
"Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России - это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день", - заявил глава ГУР.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя сообщил о назначении даты аналогичного голосования на Донбассе - 11 сентября.
В первый день июля российские СМИ сообщили о подготовке "ЛДНР" к "референдуму" о присоединении к РФ.
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