11 сентября на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей россияне хотят провести "референдум".

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

"Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа", - заявил он, уточнив, что тема "референдума" неизвестна.

При этом, Буданов считает, что РФ еще точно не определилась, что именно хочет сделать с этими оккупированными территориями.

"Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России - это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день", - заявил глава ГУР.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя сообщил о назначении даты аналогичного голосования на Донбассе - 11 сентября.

В первый день июля российские СМИ сообщили о подготовке "ЛДНР" к "референдуму" о присоединении к РФ.

Ранее в отдельном материале мы разбирались, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.