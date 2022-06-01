В Днепропетровской области на блокпосту Служба безопасности Украины задержала ветерана АТО Михаила Маймана.

Об этом сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах.

С Майманом было задержано еще двое человек.

Их задержание, по данным источников "Страны", связано с инцидентом, который произошёл 31 мая на заправке "Окко" в Днепропетровской области (трасса Знаменка – Луганск – Зварино). Там несколько людей, одетых в гражданское, представившись сотрудниками СБУ, совершили нападение на военнослужащих.

В результате у военных похитили автоматы и автомобили – "Тойота Секвойя" черного цвета (по бокам изображен архангел Михаил) и зеленый "Фольксваген". На них они уехали в направлении Донбасса.

После начала войны Майман фигурировал в СМИ как командир батальона Архангела Михаила. Также он запомнился тем, что "награждал" боевым оружием нардепа Николая Тищенко.

Напомним, что на днях в Одессе задержали теробороновца, который распродал бесплатной военной амуниции почти на миллион.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.