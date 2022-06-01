Тищенко (слева) и Майман (справа) во время награждения нардепа

В Днепропетровской области на блокпосту Служба безопасности Украины задержала ветерана АТО Михаила Маймана. 

Об этом сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах.

С Майманом было задержано еще двое человек.

Их задержание, по данным источников "Страны", связано с инцидентом, который произошёл 31 мая на заправке "Окко" в Днепропетровской области (трасса Знаменка – Луганск – Зварино). Там несколько людей, одетых в гражданское, представившись сотрудниками СБУ, совершили нападение на военнослужащих.

В результате у военных похитили автоматы и автомобили – "Тойота Секвойя" черного цвета (по бокам изображен архангел Михаил) и зеленый "Фольксваген". На них они уехали в направлении Донбасса.

После начала войны Майман фигурировал в СМИ как командир батальона Архангела Михаила. Также он запомнился тем, что "награждал" боевым оружием нардепа Николая Тищенко.

 Нападение на военных 31 мая

Нападение на военных 31 мая

Напомним, что на днях в Одессе задержали теробороновца, который распродал бесплатной военной амуниции почти на миллион.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.