Украинские пограничники и сотрудники СБУ задержали бывшего военного РФ при попытке въехать в Украину из Беларуси. Мужчина родился в Украине и у него остался украинский паспорт, хотя он стал гражданином и солдатом РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Оказалось, что мужчина родился в Украине, но в 2009 году уехал в Россию, где получил российское гражданство. Затем в течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил многолетний контракт. Вероятно, к данному моменту контракт закончился, так как в сообщении он указывается как "бывший военный".

Служил мужчина в Волгограде в 20-й отдельной мотострелковой бригаде. В ГПСУ заявляют, что эта бригада участвовала в военных действиях на Донбассе.

Бывшему военному сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что Беларусь ограничит доступ в пограничную полосу в трех районах границы с Украиной.

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