На Закарпатье украинская пограничная служба задержала жителя города Чоп, который организовал незаконную переправку в Словакию гражданина Украины призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Он доставил мужчину квадроциклом в реку Латорица, откуда на надувной лодке должен был добраться смежной стороны. "Трансфер" стоил клиенту около 2 тысяч долларов США. Правонарушителя задержали при попытке незаконного пересечения", - говорится в сообщении.

Фото: Державна прикордонна служба України

В ходе обыска в доме нарушителя правоохранители изъяли стартовый пистолет, магазин и патроны к нему, документы, вероятно поддельные водительские удостоверения и удостоверения работника Укрзализныци на имя третьего лица.

Также обнаружили квадроцикл, и, вероятно, свертки с наркотическими веществами.

"Организатора поставлено в известность о подозрении, в настоящее время продолжается досудебное расследование", - пишет пресс-служба.

Скриншот: Державна прикордонна служба України

Мы рассказывали, что опубликованная на сайте Офиса президента петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных мужчин из Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за три дня. Однако Владимир Зеленский резко отреагировал на эту петицию. Он заявил, что не будет менять правила выезда, так как в день на войне гибнут десятки мужчин.