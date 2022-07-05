СБУ сообщает, что вручила подозрение в госизмене помощнику нардепа. Он арестован и содержится под стражей.

"Должностное лицо было завербовано сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазкиным во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву", - говорится в сообщении СБУ.

Подозреваемый передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины, говорят в СБУ.

За это он получал от полутора до четырех тысяч долларов.

Для сбора разведданных он использовал "широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа".

Имя подозреваемого не сообщается, но публикуется его фото.

По данным "Страны", СБУ задержала по подозрению в госизмене помощника нардепа от "Слуги народа" Юрия Здебского.

Здебский был избран по мажоритарному округу в Харькове от партии "Слуга народа". Ранее воевал на Донбассе. Уволился с военной службы в 2018 году в звании полковника.

Напомним, ранее СБУ заподозрила директора киевской школы в работе на спецслужбы РФ в обмен на пост "министра образования".

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