СБУ заявила об аресте корпоративных прав одного из крупнейших туристических агентств Украины. По данным спецслужбы, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в соцсетях.

"В бизнес-кругах России этого мужчину называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий", - заявляет СБУ.

Арестованы, по данным СБУ, корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31, 5 млн. грн, а также средства в размере более 3 млн. грн и 106 тыс. долларов.

Отметим, что "железным мальчиком" в РФ называют Алексея Мордашова, главу "Северстали", совладельца международной золотодобывающей компании Nord Gold.

Исходя из этого, а также опубликованных СБУ фото, речь идет об аресте туркомпании TUI.

Мордашов владеет примерно одной третью (34%) акционерного капитала TUI AG. В марте он вышел из набсовета туркомпании.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала гендиректора авиакомпании, который арендовал и не вернул ВСУ 10 военных вертолетов.

Также мы писали, что СБУ заявляла о разоблачении российских агентов в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.