СБУ арестовала корпоративные права туристического агентства TUI, которой владеет российский бизнесмен Мордашов
СБУ заявила об аресте корпоративных прав одного из крупнейших туристических агентств Украины. По данным спецслужбы, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в соцсетях.
"В бизнес-кругах России этого мужчину называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий", - заявляет СБУ.
Арестованы, по данным СБУ, корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31, 5 млн. грн, а также средства в размере более 3 млн. грн и 106 тыс. долларов.
Отметим, что "железным мальчиком" в РФ называют Алексея Мордашова, главу "Северстали", совладельца международной золотодобывающей компании Nord Gold.
Исходя из этого, а также опубликованных СБУ фото, речь идет об аресте туркомпании TUI.
Мордашов владеет примерно одной третью (34%) акционерного капитала TUI AG. В марте он вышел из набсовета туркомпании.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала гендиректора авиакомпании, который арендовал и не вернул ВСУ 10 военных вертолетов.
Также мы писали, что СБУ заявляла о разоблачении российских агентов в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.