СБУ подозревает директора одной из киевских школ в том, что она координировала деятельность группы, которая занималась сбором разведданных о позициях ВСУ и ТРО, а также передавала информацию о социально-политической обстановке в столице и области.

Об этом заявил спикер ведомства.

По версии СБУ, директору киевской школы россияне обещали, что в случае захвата столицы ей дадут должность "министра образования".

Теперь ей грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее СБУ обвинила нардепа Деркача в работе на российскую военную разведку.

Также СБУ заявила о разоблачении российских агентов в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".