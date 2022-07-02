СБУ подозревает директора киевской школы в работе на спецслужбы РФ в обмен на пост "министра образования"
СБУ подозревает директора одной из киевских школ в том, что она координировала деятельность группы, которая занималась сбором разведданных о позициях ВСУ и ТРО, а также передавала информацию о социально-политической обстановке в столице и области.
Об этом заявил спикер ведомства.
По версии СБУ, директору киевской школы россияне обещали, что в случае захвата столицы ей дадут должность "министра образования".
Теперь ей грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее СБУ обвинила нардепа Деркача в работе на российскую военную разведку.
Также СБУ заявила о разоблачении российских агентов в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.
Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).
В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.
Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".