На захваченных территориях Харьковской области создадут четыре оккупационные администрации - Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую.

Об этом заявил ТАСС назначенный россиянами "глава Харьковской ВГА" Виталий Ганчев.

Ганчев добавил, что уже создана "региональная временная гражданская администрация". По его утверждению, "власти и жители Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России".

Напомним, недавно захваченные территории Харьковской области посещал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий украинское направление.

Также сообщалось, что в разведке Британии заявили, что цель РФ в Украине - легитимизировать оккупацию.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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