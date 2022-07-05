Новым и.о. главы СБУ Харьковской области стал полковник Андрей Дармограй. Он занял кресло уволенного ранее Романа Дудина.

Андрея Дармограя представила на сессии глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

С декабря 2021 года Андрей Дармограй занимал должность первого заместителя начальника областного СБУ.

Предыдущего главу СБУ Романа Дудина президент Владимир Зеленский со скандалом уволил в мае за то, что тот "не работал на защиту города". Дудин возглавлял СБУ Харьковской области с марта 2020 года.

Дудин же назвал истинной причиной своего увольнения интриги главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, которого он, в свою очередь, обвиняет в несоответствии занимаемой должности и в очковтирательстве.

Также предыдущий глава СБУ потребовал у президента извиниться и публично опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области. Он заявил, что единственное, за что его можно наказать с начала войны, - это то, что он выдал оружие людям.

"Страна" подробно разбирала эту ситуацию здесь.