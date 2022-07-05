В Харьковской области назначили нового главу СБУ. Предшественника Зе обвинил в отсутствии работы на город
Новым и.о. главы СБУ Харьковской области стал полковник Андрей Дармограй. Он занял кресло уволенного ранее Романа Дудина.
Андрея Дармограя представила на сессии глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
С декабря 2021 года Андрей Дармограй занимал должность первого заместителя начальника областного СБУ.
Предыдущего главу СБУ Романа Дудина президент Владимир Зеленский со скандалом уволил в мае за то, что тот "не работал на защиту города". Дудин возглавлял СБУ Харьковской области с марта 2020 года.
Дудин же назвал истинной причиной своего увольнения интриги главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, которого он, в свою очередь, обвиняет в несоответствии занимаемой должности и в очковтирательстве.
Также предыдущий глава СБУ потребовал у президента извиниться и публично опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области. Он заявил, что единственное, за что его можно наказать с начала войны, - это то, что он выдал оружие людям.
"Страна" подробно разбирала эту ситуацию здесь.