Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию Politico о возможной отставке главы СБУ Ивана Баканова, дав понять, что пока его менять не намерен, но проверки деятельности различных силовых структур проводятся.

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно по причине того, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение РФ на нашу землю", - заявил Зеленский на брифинге с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве 27 мая.

По словам президента, "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".

"По разным причинам. Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю: любого, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", – сказал он.

Напомним, ранее информацию о планируемой отставке главы СБУ Ивана Баканова опровергали источники "Страны" в Офисе президента.

Также "Страна" подробно анализировала, отправят ли в отставку главу СБУ Баканова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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