Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить Ивана Баканова из СБУ из-за ряда неудачных операций и захвата россиянами Херсона.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Так, издание возлагает на Баканова и его людей вину за провалы первых дней войны (например, сдачу Херсона), а также за бегство ряда высокопоставленных сотрудников спецслужбы за границу.

О намерении заменить Баканова автору статьи Кристоферу Миллеру сообщили четыре чиновника из окружения президента и один западный дипломат, курировавший ранее реформу СБУ в Украине.

По их данным, Зеленский и Баканов - в прошлом близкие друзья - сейчас практически не разговаривают, кроме как по работе. При этом в Офисе президента не хотят делать резких шагов, понимая, как будет выглядеть такого рода кадровое решение во время войны.

Основная претензия к Баканову - его управленческие навыки во время войны. На Банковой подыскивают "антикризисного менеджера" для наведения порядка в спецслужбе, пишет Politico.

Собеседники издания считают, что тень на Баканова бросает бегство ряда высокопоставленных сотрудников СБУ из страны.

"Несколько региональных руководителей СБУ вели себя очень странно. Некоторые убежали. Один парень, например, в Чернигове, сжег все здание СБУ без всякой причины: он сказал, что у него нет времени вывозить все документы", - удивляется источник журналистов на Банковой.

Также именно СБУ Офис президента винит в том, что россияне смогли быстро захватить Херсон, перейдя так и не взорванный мост через Днепр (что было возложено на ведомство Баканова, уточняет Politico).

"Кто-то должен за это ответить", - заявил источник издания, говоря о Баканове.

Напомним, ранее мы писали, что глава Херсонского областного совета Александр Самойленко считает, что быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря измене предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина.

Мы также писали, что ранее Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области и заявил, что тот "не работал на защиту города и думал только о себе".

"Страна" подробно писала, почему Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области, а тот потребовал извинений от президента.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.