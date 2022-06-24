Источник "Страны" в Офисе президента опроверг информацию о планируемой отставке главы СБУ Ивана Баканова, о чем сегодня написало издание Politico.

"С начала года это на моей памяти четвёртое "увольнение". Баканов занимает, я это называю, "острую должность", количество желающих его отставки больше, чем количество журналистов, готовых об этом написать. Иван Геннадьевич при должности и пока никуда уходить не собирается", - сказал источник "Страны".

Напомним, Politico сообщило, что Владимир Зеленский хочет уволить Ивана Баканова из СБУ из-за ряда неудачных операций и захвата россиянами Херсона. О намерении заменить Баканова автору статьи Кристоферу Миллеру сообщили четыре чиновника из окружения президента и один западный дипломат, курировавший ранее реформу СБУ в Украине. По их данным, Зеленский и Баканов - в прошлом близкие друзья - сейчас практически не разговаривают, кроме как по работе.

В связи с выходом этого материала "Страна" пообщалась с собеседниками во власти, знакомыми с ситуацией в правоохранительной сфере. Они тоже говорят, что обстановка вокруг главы СБУ действительно накаляется. По их словам, обсуждаются кандидатуры на замену Баканову.