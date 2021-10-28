Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции продлило срок проверки декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова на 60 дней.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАПК.

"В соответствии с Законом и Порядком Национальное агентство 24.05.2021 года начало полную проверку ежегодной декларации за 2020 год, поданной председателем Службы безопасности Украины Бакановым Иваном Геннадиевичем", - говорится в тексте ответа.

Срок проведения полной проверки декларации продлили на 60 дней и проверка продолжается.

Напомним, НАПК решила проверить декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова на фоне офшорного скандала, который разгорелся после выхода расследования "Слидство Инфо" по документам Pandora Papers.

Также сообщалось, что НАПК завершило проверку декларации Зеленского и не нашла признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов. Об отсутствии нарушений заявили из-за того, что с Виргинских островов не дали информации по поводу ключевого офшорного актива Зеленского - компании "Maltex".