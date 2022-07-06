В среду, 6 июля, в Украине идет уже 133-й день войны с Россией.

В Луганской области, по данным губернатора Сергея Гайдая, полный контроль россиян еще не установлен. Основные усилия противника сейчас направлены на выход к административным границам Луганской области.

Основные бои происходят уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска.

Вчера были ракетные удары по Краматорску, Харькову, Николаеву. Бомбили Горловку и Донецк, везде с большими разрушениями и жертвами.

Подробнее об этом читайте в итогах за 5 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

6 июля

09:00 Недавно в Великобританию на обучение прибыла первая группа украинских военнослужащих, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке в Великобритании. Они включают обучение обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, боевым навыкам, тактике патрулирования и законам вооруженных конфликтов. Каждый курс будет длиться несколько недель.

"Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения их участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", - заявил Уоллес.

08:41 Следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск, считает британская разведка.

Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 от Изюма, сообщает разведка Британии.

По ее данным, российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

Помимо этого, город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск.

08:27 Вчера на подконтрольной территории Донецкой области погибли пять человек, 21 получил ранения. География смертей - Авдеевка, Славянск, Красногоровка и Курахово.

В "ДНР" сообщают о гибели троих человек (среди них - 10-летняя девочка в Донецке) и 9 раненых.

08:20 Украинские и российские телеграм-каналы пишут о том, что в ходе боев за Лисичанск потери понесло подразделение белорусов, которое воевало в рядах ВСУ.

Стало известно, что 26 июня погиб командир белорусского батальона "Волат" Иван Марчук с позывным "Брест". Батальон входил в "полк Кастуся Калиновского", где воюют в основном выходцы из соседней страны.

Сообщается, что еще несколько белорусов пропали без вести в Лисичанске и один попал в плен (видео с ним публикуют российские источники).

Кстати, несколько дней назад президент Беларуси Лукашенко заявил, что погибло порядка 20 белорусов.

"Попали под обстрел, начался бой - и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались", - сообщил белорусский президент.

08:06 Верховный представитель ЕС Боррель, говоря о санкциях против России, рассказал, на сколько РФ зависит от других стран по технологиям.

"Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%", — заявил он японской газете Yomiuri.

То есть перекрыть импорт технологий за счет Китая России будет сложно - это хотел сказать Боррель.

По его мнению, санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как "Искандер" или Х-101.

08:02 Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет вчера сделала несколько заявлений о нарушениях международного гуманитарного права в Украине.

Самое важное:

1. Обе стороны - и РФ, и Украина - размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах городов и используют тактику "живого щита".

2. Сексуальное насилие зафиксировано также у обеих сторон конфликта во время боевых действий. Исследуется 28 инцидентов, большинство из них на территории, подконтрольной РФ, но есть аналогичные случаи и в неоккупированных районах.

3. Есть "опасения", что российские войска устраивали казни, не связанные с военными действиями. Офис комиссара проверяет 300 таких завлений, поступивших в ООН.

4. ООН обращает внимание на более чем тысячу задержаний по обвинению в коллаборационизме, которые провела СБУ. Заявляется, что это происходило "возможно, не в соответствии с международными обязательствами в области прав человека".

5. Также у комиссара зафиксировали 12 случаев похищения людей, к чему могут быть причастны украинские правоохранительные органы.

6. Обе стороны конфликта нарушают международное гуманитарное право при наступательных действиях своих армий. Но Россия - гораздо в большей степени, чем Украина (видимо, еще и потому, что РФ активнее наступает).

08:01 По результатам вчерашнего обстрела в Славянске двое погибших и семеро раненых.

Как сообщил мэр Вадим Лях, всего с начала боевых действий в громаде погибли 17 человек и ранены 67.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 6 июля. Ключевые моменты:

1. К северу от Славянска отбит очередной штурм от Долины. Боевые действия в районе Мазановки продолжаются уже третьи сутки.

2. Отражены атаки на Верхнекаменское и Григорьевку к западу от Лисичанска. Это направление на Северск, куда отошли ВСУ из Луганской области.

Здесь же Генштаб пишет о вражеском наступлении в районе Белогоровки, имея в виду село в Луганской области, которое, по данным украинских военных, до конца не захвачено.

3. В районе Новолуганского (возле Углегорской ТЭС), о захвате которого вчера сообщил Арестович, противник "успеха не имел, отошел". Остается ли поселок захваченным - не уточняется.

Россияне также штурмуют соседнее Луганское, где расположена упомянутая электростанция. Боевые действия там продолжаются.

4. У трассы Бахмут-Лисичанск противник остановлен в районе Спорного. Вчера Генштаб сообщал о "частичном успехе" РФ в этом районе. Захвачено ли Спорное - данных нет.

5. К югу от Бахмута враг отброшен от неподалеку от села Вершина.

6. Россияне пытались наступать в Херсонской области. Атака произошла в районе Лозового на восточном берегу Ингульца, попытка была отбита.