Главная ударная группировка РФ сосредоточена на Славянском направлении - со стороны Изюма и Лимана.

Об этом в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, на этих участках фронта противник расположил до 25 батальонных тактических групп.

Также, по его словам, "в разгоне" находится попаснянская группировка противника, которая "радостно пытается добраться в сторону Бахмута" с востока. Задача - блокировать город с юга и окружить.

Третья группа российских войск пытается брать "в лоб" линию Северск - Бахмут, чтобы выйти за границы Луганской области.

Ранее мы писали, что по мнению Генштаба ВСУ, войска России готовят наступление на линии Изюм - Славянск.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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