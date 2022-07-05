Утром во вторник, 5 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что войска РФ обстреливают и минометов Сумскую и Черниговскую области. Сохраняется угроза авиаударов из воздушного пространства Беларуси. Обстрелы продолжаются по всей линии фронта.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Сообщается, что на Харьковском направлении РФ основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.

ВСУ отбили очередной штурм Долины к северу от Славянска. Информация о соседней Мазановке, куда вчера вошел противник, в сводке отсутствует.

К югу от Бахмута идет штурм Новолуганского, боевые действия продолжаются (рядом находится Углегорская ТЭС), сообщает Генштаб.

К северо-востоку от Бахмута россияне имеют частичный успех при наступлении на Спорное у трассы на Лисичанск. Там также продолжаются бои.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений ВСУ.

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