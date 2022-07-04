Утром в понедельник, 4 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что ВСУ подавили штурм противника в Харьковской области.

Сводку Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

На Северском направлении противник с территории Курской области применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка ВСУ подавили враждебную попытку штурмовых действий, сообщает Генштаб.

На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

По данным Генштаба, враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. Для этого со стороны Изюма в направлении Снежковки перемещена батальонная тактическая группа, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Противник сосредоточился на вытеснении ВСУ из Луганской области на линию Северск-Федоровка-Бахмут.

На Краматорском направлении, по данным Генштаба, россияне форсировали реку Северский Донец и закрепляются в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

Идут штурмовые действия у южной части трассы Лисичанск-Бахмут, расположенной в Донецкой области. Враг там атакует Василевку, Берестовое и Спорное.

К югу от Бахмута продолжаются бои за Клиновое. От Горловки была попытка наступления на Майорск.

Также была попытка штурма села Победа на южных подступах к Марьинке (укрепрайон ВСУ к западу от Донецка).

На Южнобугском и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на попытках вернуть утраченные позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и не допустить контрнаступления ВСУ.

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