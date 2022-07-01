Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 1 июля.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 35 750 (+150) человек,

танки - 1 577 (+4) единиц,

боевые бронированные машины - 3 736 (+10),

артиллерийские системы - 796 (+6),

РСЗО - 246 (+0),

средства ПВО - 105 (+1),

самолеты - 217 (+0),

вертолеты - 185 (+0),

крылатые ракеты - 143 (+1),

корабли/катера - 15 (+1),

автоцистерны и автомобильная техника - 2 610 (+8),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4),

специальная техника - 61 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Вчера сообщалось, что под Мариуполем подорвался российский десантный катер.

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