ВСУ уничтожают технику врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 1 июля.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

  • личный состав - около 35 750 (+150) человек,
  • танки - 1 577 (+4) единиц,
  • боевые бронированные машины - 3 736 (+10),
  • артиллерийские системы - 796 (+6),
  • РСЗО - 246 (+0),
  • средства ПВО - 105 (+1),
  • самолеты - 217 (+0),
  • вертолеты - 185 (+0),
  • крылатые ракеты - 143 (+1),
  • корабли/катера - 15 (+1),
  • автоцистерны и автомобильная техника - 2 610 (+8),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4),
  • специальная техника - 61 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

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