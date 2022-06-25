Украинская ПВО сбила две ракеты над Хмельницкой областью
Утром над Хмельницкой областью украинские ПВО сбили две российские ракеты. Вероятно, это была часть массированного обстрела, который нанесли сегодня оккупанты по военным объектам в разных частях страны.
Об этом сообщает, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
Обломки одной из них упали в лесу в Каменец-Подольском районе, другой – в сельском саду территориальной общины Хмельницкого района.
Погибших или раненых нет.
Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.