Народный депутат Алексей Гончаренко заявляет, что под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер ЧФ Д-106.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале в четверг, 30 июня.

Вместе с тем, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук также заявил об этом. По его данным под Мариуполем "взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота ВД-106".

В Вооруженных силах Украины и Минобороны РФ пока эту информацию не комментировали.

Справка. Д-106 (бортовой № 570) - десантный катер проекта 1176 "Акула", предназначенный для выгрузки десанта и техники с больших десантных кораблей проекта 1174.

Катер приспособлен для перевозки груженой колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно может выходить на берег по носовой аппарели и буксировать другие судна или использоваться для паромных переправ. Такой катер длиной в 12,5 м, шириной - 3,6 м, высота борта в трюме - 2,2 м.

Десантные катера такого типа строились для Советского ВМФ в период с 1979 по 2009 год на трех судостроительных заводах. Всего по данному проекту было построено 30 единиц.

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